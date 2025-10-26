Elecciones Nacionales: durante todo el domingo habrá transporte urbano en Roldán

La Municipalidad de Roldán informó que el Servicio de Transporte Urbano Municipal funcionará el domingo 26 de octubre, día de elecciones, con el objetivo de garantizar a los vecinos y vecinas la posibilidad de trasladarse gratuitamente para ejercer su derecho al voto.

De esta manera, los servicios estarán asegurados durante toda la jornada electoral, facilitando la movilidad hacia los diferentes establecimientos habilitados para sufragar.

El recorrido A y el recorrido B funcionarán desde las 7:40 horas hasta las 18 horas, mientras que el recorrido C lo hará desde las 8 horas hasta las 18:30 horas.

Horarios y recorridos: