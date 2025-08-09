Emergencia en discapacidad: desde Roldán advierten que se vive “una situación de abandono”

Frente al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, trabajadores de Roldán advirtieron sobre la difícil situación que deben afrontar día a día. “Estamos viviendo una situación de abandono”, dijeron profesionales del centro terapéutico Somos Uno a El Roldanense.

“Siempre hubo un desfinanciamiento al área, pero se llegó a un punto de no retorno y no hay diálogo”, expresaron. “Hay un antes y un después. Uno entiende que hay que tener empatía con el otro, pero en este caso sentimos que no la tienen con este sector que es muy vulnerable”, subrayaron.

El veto presidencial lleva a una “asfixia” como institución, tal como declararon. No obstante, también mostraron su preocupación por las familias que deben afrontar los gastos: “La pasan muy mal y deben cargar con la mochila de que el gobierno les saque derechos que están muy bien adquiridos”.