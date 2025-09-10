Empresarios internacionales conocieron el corazón productivo de Roldán con visitas a tres empresas

En el marco del Santa Fe Business Forum, la reconocida ronda de negocios organizada por el Gobierno de Santa Fe, Molinos Benvenuto recibió en su planta industrial a una delegación compuesta por más de 30 empresarios internacionales del sector alimenticio, junto con funcionarios provinciales. También la planta de Gin La Salvaje ubicada en el área industrial y la de Damiani y D’Alleva fueron visitada por potenciales compradores internacionales.

La comitiva fue encabezada por el Secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Gustavo Rezzoaglio, y el Secretario de Producción de Roldán, Diego Gettig. La jornada incluyó una recepción institucional, visitas guiadas por las instalaciones, y reuniones bilaterales orientadas al fortalecimiento de vínculos comerciales.

“Nuestra visión es ampliar horizontes comerciales responsables, manteniendo la calidad y la sostenibilidad en cada etapa de nuestra cadena de valor”, destacó Lucas de Isla, Gerente Comercial de Molinos Benvenuto.

Durante la visita se recorrieron áreas productivas clave, se compartieron prácticas industriales destacadas y se expuso el modelo cultural de la empresa, reconocido a nivel nacional como caso de éxito por su coherencia, compromiso y orientación a la mejora continua.

Empresarios de Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá participaron de encuentros para explorar oportunidades de exportación, inversión y cooperación tecnológica con el molino local. “Este encuentro refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de la región y la vinculación con socios internacionales”, señaló Cristiane Moreira, Ejecutiva de Comercio Exterior de la empresa.

Con más de 30 años de trayectoria, Molinos Benvenuto sigue consolidándose como un motor de desarrollo en Santa Fe, una industria con raíces profundas y visión global.