En el nombre del Padre: emitirán un documental homenaje a Jorge Luis Oldani en el 92° Aniversario de su nacimiento

En el marco del 92° aniversario del natalicio del Padre Jorge Luis Oldani, que se cumplirá el próximo 6 de septiembre, Canal 4 Regional emitirá un especial homenaje en reconocimiento a quien fuera párroco de la ciudad de Roldán y figura entrañable para toda la comunidad.

La transmisión será el jueves 4 de septiembre a las 21:00 horas e incluirá material de archivo histórico del canal, junto con testimonios y entrevistas a personas que compartieron distintos momentos de la vida pastoral y comunitaria del Padre Oldani.

Con este homenaje, Canal 4 busca revivir el legado de un hombre que dejó una profunda huella en la ciudad, no solo por su compromiso religioso, sino también por su entrega solidaria y su vocación de servicio.

La programación nocturna del canal se adaptará especialmente para dar lugar a este contenido, que invita a recordar y agradecer la vida de quien supo acompañar, guiar y marcar a generaciones enteras en Roldán.