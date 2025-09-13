En la cima: el podcast del roldanense Román Guajardo llegó al primer puesto en Spotify Argentina

Esta semana, “La Fábrica Podcast”, cofundado y conducido por el roldanense Román Guajardo junto a sus amigos industriales Tomás Karagozian, Pedro Gentile, Oliver Malts, Valentino Romano y Mario Medoro, se consagró como el podcast más visto de toda Argentina en Spotify.

Con más de 70.000 suscriptores en YouTube y más de 8 millones de visualizaciones mensuales en Instagram: “La Fábrica” ha logrado un alcance de más de 20 millones de personas en toda Latinoamérica, humanizando a los industriales y poniendo de moda la industria nacional.

En un reciente encuentro con Jorge Brito, presidente de River Plate, el equipo de “La Fábrica” le entregó una camiseta conmemorativa de los 120 años del CCUP, y la entrevista se emitirá este viernes a las 20hs. “Estamos extremadamente felices,” señaló Guajardo, “porque además de ser número uno en Spotify, este año nos convertimos en un canal con nuevos programas como ‘El Campo’, ‘El Club del Ladrillo’ y un próximo lanzamiento dedicado al fútbol”, adelantó.

El impacto no se limita a lo digital. El evento “Fabricando Futuro” reunió a 1.500 personas en Buenos Aires, consolidando la misión de visibilizar el rol de los empresarios e industriales argentinos. “Esto es solo el comienzo,” agregó Guajardo. “Se vienen presentaciones en vivo en todo el país y mucho más.”