En marcha: se firmó el contrato para iniciar las obras de la nueva escuela en Tierra de Sueños 3

En un paso clave para el fortalecimiento del sistema educativo en la región, se firmó el contrato de ejecución y en breve comenzarán oficialmente las obras de construcción de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 730 en Roldán.

El nuevo establecimiento se enmarca dentro del programa “Santa Fe + Conectada”, una iniciativa provincial que apunta a mejorar la infraestructura educativa con apoyo tecnológico, y que cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La obra representa una inversión superior a los 3.500 millones de pesos y está a cargo de la empresa Sanimat SA, con un plazo de ejecución de 480 días, que empiezan a correr desde hoy.