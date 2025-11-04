Enfermería a domicilio y presencial: un diferencial que ofrece Beta Salud en Roldán

Beta Salud, el centro de salud de Tierra de Sueños 2, sigue brindando el servicio de enfermería, pensado para toda la familia y cubriendo las necesidades de todos los pacientes: geriatría, adultos, y pediatria.

“Brindamos una atención especializada (integral) para cada paciente. Siguiendo su tratamiento, previniendo enfermedades y focalizando un 100% en las necesidades de los pacientes”, destacó Soledad Silva, la profesional a cargo del área y sumó: “Lo hacemos todo con responsabilidad, dedicación y amor”.

El servicio de enfermería se puede encontrar en la clínica de Lunes a Viernes de 08 a 20 hrs y también se puede brindar en el domicilio de cada paciente del barrio, cubriendo un radio importante: Tierra de Sueños 2 y 3, Puerto Roldán, Acequias, y Acequias del Aire.

Servicios:

# Control de signos vitales

# Aplicación de inyectables

# Aplicación de vacunas

# Control de glucemia