Entre lágrimas y sonrisas: la sorpresa que los alumnos de la Escuela San José Obrero le dieron a su profesor en su último año juntos

Estudiantes de quinto año de la Escuela San José Obrero de la ciudad, planificaron una emotiva sorpresa para su profesor de Termodinámica, Santiago Torres, quien cumplió 41 años y transita su último etapa con ellos. El gesto lo conmovió hasta las lágrimas.

En la Escuela San José Obrero, la jornada del cumpleaños número 41 del profesor Santiago Torres se convirtió en un momento único e inolvidable. Sus alumnos de quinto año, sabiendo que este es el último año que compartirán clases con él, decidieron organizar una sorpresa que lo dejaría sin palabras.

El pasado miércoles, la sorpresa comenzó con una estrategia bien pensada: cuando el profesor ingresó al establecimiento, ninguno de los estudiantes lo saludó, simulando haber olvidado su cumpleaños. Mientras tanto, detrás de escena, organizaban cada detalle: carteles, globos, una torta y un festejo especial. Finalmente, lo invitaron a entrar al aula y, al abrir la puerta, se encontró con el espacio decorado y una torta con bengalas encendidas para celebrar su día. Al ver la escena, el docente no pudo disimular su asombro y emoción.

Al cierre del emotivo momento, el profesor —encargado de la materia Termodinámica— no pudo ocultar su emoción. Según relató, en todos sus años como docente era la primera vez que recibía un gesto así de sus alumnos. “Es un día que no voy a olvidar jamás”, alcanzó a decir, entre sonrisas y lágrimas, ante la ovación de los 17 alumnos del curso.