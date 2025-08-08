Entre los mejores: el Torito Herrera será parte del primer evento multideportivo del país y representará a la provincia

Juan Manuel Herrera continúa agrandando su vasta carrera deportiva. Entre el 9 y el 14 de septiembre próximos será parte de los Juegos Jadar, el primer evento multideportivo del país en el que dirá presente una gran cantidad de deportistas olímpicos y paralímpicos. Allí, el jugador local representará al equipo de quad rugby de la provincia y enfrentará a los mejores de Argentina.

“Va a haber muchas disciplinas y van a estar los deportistas convencionales y los adaptados. Estaremos todos juntos, de eso se trata este evento”, destacó el Torito en diálogo con El Roldanense. “Como hay muchísimos jugadores en los diferentes deportes, armaron equipos que representan a las provincias. Yo voy a jugar para Santa Fe”, describió con ilusión.

Su equipo enfrentará a pares de Buenos Aires, Córdoba y, tal vez, Tucumán. “Al invitarnos, nos dijeron que van a estar los cuatro mejores equipos del país”, mencionó Herrera, uno de los grandes valores de la ciudad a nivel deportivo. Rosario será la gran sede de los Jadar, junto a Rafaela y Santa Fe, por lo que ya imagina el apoyo de la hinchada: “Los espero a los roldanenses para hacerme el aguante”.