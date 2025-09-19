Entró a robar a un comercio con un cuchillo pero la policía lo detuvo

Un hombre mayor de edad oriundo de Roldán que había ingresado a una vivienda de calle Beltrán al 500 con un cuchillo con fines de robo fue desarmado y detenido por la Policía tras una denuncia de vecinos al 911.

Cuando llegaron, el hombre -que primero había ingresado al comercio propiedad de los dueños de casa- se encontraba aun en el patio del mencionado domicilio.

Los oficiales ingresaron y previo un forcejeo se logró desarmarlo y aprehenderlo. Se lo identificó como un hombre mayor de edad domiciliado en Roldán.