Entró a robar a un comercio con un cuchillo pero la policía lo detuvo
Luego del intento de robo, el ladrón se metió en el patio de una vivienda, donde fue detenido.
Un hombre mayor de edad oriundo de Roldán que había ingresado a una vivienda de calle Beltrán al 500 con un cuchillo con fines de robo fue desarmado y detenido por la Policía tras una denuncia de vecinos al 911.
Cuando llegaron, el hombre -que primero había ingresado al comercio propiedad de los dueños de casa- se encontraba aun en el patio del mencionado domicilio.
Los oficiales ingresaron y previo un forcejeo se logró desarmarlo y aprehenderlo. Se lo identificó como un hombre mayor de edad domiciliado en Roldán.