EPE advierte sobre posibles estafas virtuales en nombre de la empresa

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) tomó conocimiento de que circulan en redes sociales publicaciones engañosas dirigidas a usuarios, fundamentalmente jubilados. Esto se suma a otros intentos de estafas vía Whatsapp o Facebook.

En este caso la estafa ofrece un descuento del 50 % de la factura a jubilados del Banco Nación a través de redes sociales, principalmente la plataforma Facebook, tomando los datos para posteriormente llamar a la víctima y a través de maniobras de convencimiento extraerle datos personales, claves de banco e información para hackear el Whatsapp.

Desde la EPE, se aclara, que esta promoción es falsa, y advierte que ante cualquier información que circule de la empresa, antes de acceder a los supuestos beneficios, consulte a través de las vías oficiales o acercándose a la oficina comercial más cercana.

Asimismo, desde la EPE se recuerda que nunca se solicita información confidencial por Whatsapp, tales como contraseñas, número de tarjetas ni datos bancarios.

Si bien la empresa informa sobre cortes programados, lo hace a través de un mensaje automático, con aquellas personas que tengan registrado sus datos en la Oficina Virtual, pero sin interacción con el usuario. Con respecto a los correos electrónicos se recomienda chequear la dirección del emisario del mensaje, el mismo deberá ser con dominio: ejemplo@epe.santafe.gov.ar y no otro.

Algunos consejos para tener en cuenta:

•⁠ ⁠No responder a contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos a través de Whatsapp. Si se reciben mensajes de este tipo, no responder ni proporcionar información. Agendar 3425101000, el número oficial de la empresa. Cualquier otra comunicación por Whatsapp, seguramente sea una estafa.

•⁠ ⁠Verificar la identidad: si alguien dice ser representante de la empresa, solicitar nombre, identificación y número de contacto oficial. Luego, confirmar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales.

•⁠ ⁠No compartir datos personales: nunca proporcionar información personal sensible (DNI, cuentas bancarias, etc) ni firmar documentos sin asegurarse de su autenticidad.

•⁠ ⁠Comunicarse con la empresa ante cualquier sospecha o dudas.

Vías de contacto:

•⁠ ⁠Whatsapp: 3425101000

•⁠ ⁠www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual

•⁠ ⁠Chat de Instagram: epe.oficial

•⁠ ⁠Chat de Facebook: EPE Oficial