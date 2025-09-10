La Ciudad

Escalante pide licencia por 30 días y Alustiza asume como intendente interino

El cambio se produce debido a los hechos público conocimiento que involucran la salud del mandatario.

10 DE septiembre DE 2025

La Municipalidad de Roldán informó que el intendente de la ciudad, Daniel Escalante, continúa estable y bajo control en la institución médica donde recibe atención.

Durante la mañana de este miércoles el intendente presentó una solicitud de licencia por el término de 30 días, a partir del viernes 12 del corriente mes, por razones de público conocimiento, que requerirán una intervención quirúrgica (fecha a confirmar) y un posterior proceso de recuperación.

En este marco, el municipio comunica que el presidente del Concejo, Carlos Manuel Alustiza, asumirá como intendente interino mientras dure la licencia de Daniel Escalante.

Más de esta sección

Hoy