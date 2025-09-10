Escalante pide licencia por 30 días y Alustiza asume como intendente interino

La Municipalidad de Roldán informó que el intendente de la ciudad, Daniel Escalante, continúa estable y bajo control en la institución médica donde recibe atención.

Durante la mañana de este miércoles el intendente presentó una solicitud de licencia por el término de 30 días, a partir del viernes 12 del corriente mes, por razones de público conocimiento, que requerirán una intervención quirúrgica (fecha a confirmar) y un posterior proceso de recuperación.

En este marco, el municipio comunica que el presidente del Concejo, Carlos Manuel Alustiza, asumirá como intendente interino mientras dure la licencia de Daniel Escalante.