Buscarán que Roldán sea declarada capital santafesina del tenis

De un tiempo a esta parte, Roldán se convirtió en sede de grandes torneos regionales de tenis. Sus dos complejos de mayor renombre, Schwank Tenis & Pádel Center y CECA Tenis, recibieron a los jugadores más prometedores de la región y el país en los últimos meses, y se convirtieron en el escenario donde las figuras del mañana dan sus primeros pasos. En ese contexto, el intendente Daniel Escalante volvió a plantear un viejo anhelo en torno al deporte de la raqueta.

En el marco de la presentación del Roldán Open, el torneo que organiza el CCUP cada año y en esta ocasión coincidió con su aniversario 120°, el jefe municipal adelantó una de sus grandes ambiciones deportivas. “Voy a pedir humildemente al gobierno provincial que se declare a Roldán como capital provincial del tenis. Prometo venir el año que viene al Roldán Open 2026 con ese título bajo el brazo”, expresó Escalante en la conferencia de prensa.

Su iniciativa no es nueva, ya la había planteado con anterioridad en otros torneos. Por ejemplo, en las competencias de tenis y también las de pádel que organizó el deportista roldanense Eduardo Schwank en su predio de Tierra de Sueños 2. “No pude hacerlo en esta primera gestión, pero intentaré hacerlo en la segunda”, expresó. A su lado, el presidente de la Federación Santafesina de Tenis, Jorge Capella, indicó que acompañará su solicitud.

Roldán como polo tenístico

Cristian Amsler, el profesor que lleva adelante la academia CECA Tenis y jugó como local en la presentación del torneo, opinó en la misma línea. “Roldán se transformó en un polo tenístico de nuestra región, con muchos torneos y diferentes lugares en donde se enseña el deporte. Hay muchos jugadores de nuestra ciudad que se están destacando a nivel nacional e internacional”, afirmó. “Es un gran momento para aprovechar la oportunidad y realizar este tipo de eventos”, aseveró.