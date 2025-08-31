Escalante se reunió con el comité de crisis por el temporal: “Lo más preocupante es el agua que recibimos de cuencas arriba”

En el marco de los trabajos realizados durante toda la noche del sábado y la jornada del domingo, tanto en tareas preventivas como en labores de desobstrucción y limpieza de desagües, el intendente Daniel Escalante encabezó una reunión con el Comité de Crisis para evaluar la situación derivada del temporal.

Del encuentro participaron la secretaria de Gobierno y coordinadora general de Gabinete, Marisabel Mendoza; el secretario de Servicios Públicos, Cristian Torres; el subsecretario de Protección Civil, Sergio Callegari; la secretaria de Desarrollo Social, Carina Escobar; el subsecretario de Planeamiento y Urbanismo, Leandro Milocco; entre otros funcionarios municipales. También estuvieron presentes el presidente del Concejo, Carlos Manuel Alustiza, y el concejal Marcelo Cristiani.

Según datos aportados por Protección Civil, el acumulado de lluvias hasta este domingo alcanzó los 100 milimetros. “Lo más preocupante es el agua que estamos recibiendo de cuencas arriba. Estamos monitoreando permanentemente junto al equipo de Protección Civil de la provincia y de municipios vecinos”, señalaron.

Durante la reunión, las áreas expusieron el estado de situación y los trabajos desarrollados, mientras que el intendente delineó nuevas pautas de acción para supervisar el avance del agua proveniente de cuenca arriba y coordinar medidas ante posibles desbordes.

Asimismo, según datos del Centro de Operaciones Municipal (COM), se registraron 36 reclamos, de los cuales en un 95% se encuntran solucionados.