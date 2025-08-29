Espectáculo de locomotoras: la avería de un tren de pasajeros en Roldán dejó una escena para la historia

La rotura de una locomotora fue noticia el pasado sábado por la tarde en Roldán. El tren hacía el servicio de Córdoba a Buenos Aires y se detuvo hasta seis horas en la ciudad, hasta que llegó el rescate. Sin embargo, la situación dejó una escena para la historia según afirmaron especialistas en la materia, más allá de la avería que sufrió la unidad y la incomodidad de los 70 pasajeros.

“Fue un espectáculo de locomotoras”, posteó la cuenta Transporte Argentino en Instagram antes de describir lo que sucedió. “El tren sufrió un desperfecto en su locomotora titular, lo que hizo que demorara su continuidad. Si bien traía una segunda máquina a remolque, esta tenía vencida la habilitación para circular por sus medios en vía”, puede leerse en la publicación.

Luego de varias horas de espera, llegó el auxilio desde Rosario. “¡Eran dos locomotoras de NCA!”, explicaron. “Supuestamente se iban a llevar todo el tren, pero no habilitaron que circulen cuatro máquinas juntas. Las dos de NCA se llevaron la locomotora rota a Rosario”, profundizaron. A la par, concedieron una habilitación temporal a la máquina que traían a remolque para llegar a destino.

“Son los raros manejos de Trenes Argentinos. La unidad llegó con ocho horas de demora”, sostuvieron desde las redes sociales. “Lo cierto es que pudimos presenciar algo atípico y pocas veces visto, tanto movimiento de locomotoras con un mismo tren de pasajeros. ¡Una locura!”, destacaron. Así las cosas, lo que pareció ser una situación cotidiana de la ciudad se transformó en una escena histórica.