Este jueves se hace la Noche de las Heladerías: dónde conseguir las promos y el 2×1 en Roldán

Como sucede cada año, este jueves se realizará en la ciudad la Noche de las Heladerías. Se trata de una movida impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, a la que se suman muchos locales de Roldán con diferentes promos y 2×1. La actividad se replicará en todo el país y se enmarca en la Semana del Auténtico Helado Artesanal, un día que muchos marcan como el comienzo de la temporada fuerte de consumo de este producto.

En la ciudad, heladerías como Esther, Yampi, Granet y La Montevideana anunciaron su adhesión a la jornada, que comenzará en horas de la tardecita y se extenderá hasta cerca de la medianoche.

Esther, en su local de San Martín 1001, ofrecerá 2×1 en el cuarto de helado a partir de las 19hs. La promo es exclusiva para compras en el negocio.

Yampi, en su local de Tierra de Sueños 2, también ofrecerá un 2×1 en el cuarto kilo, una promo exclusiva para compras en el local (no incluye delivery).

Granet, ubicada en López e Independencia, tendrá la promo de dos cuartos de helado por $7.000. La oferta es exclusiva para compra en efectivo y dentro del local, no vía delivery.

Por su parte, La Montevideana, situada por calle Canales al 405, regalará un cuarto con la compra de un kilo.