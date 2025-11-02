Este lunes comienza con corte de luz en algunos barrios de Roldán

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció que este lunes 3 de noviembre entre las 8.30 y las 9 habrá un corte de luz por trabajos programados en el Mantenimiento en ET Roldán.

El mismo afectará a los siguientes barrios: Punta Chacra, La Ilusión, servicios rurales este.

Algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 min. aprox. por maniobras a las 09:00 hs

La empresa aclara que se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario indicado.