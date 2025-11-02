Este lunes comienza con corte de luz en algunos barrios de Roldán
La EPE anunció que la interrupción será necesaria ya que se estarán realizando trabajos de mantenimiento.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció que este lunes 3 de noviembre entre las 8.30 y las 9 habrá un corte de luz por trabajos programados en el Mantenimiento en ET Roldán.
El mismo afectará a los siguientes barrios: Punta Chacra, La Ilusión, servicios rurales este.
Algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 min. aprox. por maniobras a las 09:00 hs
La empresa aclara que se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario indicado.