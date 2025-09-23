Este sábado Sportsman se viste de gala: el club celebrará sus 83 años con una gran cena aniversario

Sportsman cumplió 83 años el pasado 6 de septiembre y, para celebrarlo a lo grande, la comisión directiva organizó una cena aniversario que será este sábado 27. El club se vestirá de gala y soplará las velitas en su salón principal, con un amplio menú que incluye asado y postre. Lo único que deberán abonar aparte los asistentes será la bebida, mediante un buffet a cargo de la institución.

«Esta fiesta es muy importante para todos los que formaron y formamos parte del club. Estará presente nuestro plantel de primera división, los profes de todas las divisiones, dirigentes de nuestra liga Cañadense, funcionarios provinciales y municipales, nuestros sponsors y, lo más importante, nuestros socios”, contó Melina Bouvier, secretaria del club, a El Roldanense.

Todavía quedan tarjetas a la venta, a un valor de $25.000 y $15.000 para menores. Este martes es el último día para comprarlas en la secretaría del club, o escribiendo por WhatsApp al 3413487648. “Son 83 años y nos sobran los motivos para celebrar, festejamos la unión y el esfuerzo que cada uno desde su lugar realiza para hacer cada día más grande a nuestro querido Sportsman”, aseguró Melina.