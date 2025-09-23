Este sábado Sportsman se viste de gala: el club celebrará sus 83 años con una gran cena aniversario
Será en el salón del club, con la presencia del plantel de primera división, los socios, todas las personas que llevan el día a día de la Cebra y diferentes autoridades. Aún quedan tarjetas a la venta.
Sportsman cumplió 83 años el pasado 6 de septiembre y, para celebrarlo a lo grande, la comisión directiva organizó una cena aniversario que será este sábado 27. El club se vestirá de gala y soplará las velitas en su salón principal, con un amplio menú que incluye asado y postre. Lo único que deberán abonar aparte los asistentes será la bebida, mediante un buffet a cargo de la institución.
«Esta fiesta es muy importante para todos los que formaron y formamos parte del club. Estará presente nuestro plantel de primera división, los profes de todas las divisiones, dirigentes de nuestra liga Cañadense, funcionarios provinciales y municipales, nuestros sponsors y, lo más importante, nuestros socios”, contó Melina Bouvier, secretaria del club, a El Roldanense.
Todavía quedan tarjetas a la venta, a un valor de $25.000 y $15.000 para menores. Este martes es el último día para comprarlas en la secretaría del club, o escribiendo por WhatsApp al 3413487648. “Son 83 años y nos sobran los motivos para celebrar, festejamos la unión y el esfuerzo que cada uno desde su lugar realiza para hacer cada día más grande a nuestro querido Sportsman”, aseguró Melina.