Este viernes habrá una nueva jornada de donación de sangre en la ciudad: cómo anotarse

El viernes 19 de septiembre por la mañana, el cuartel de bomberos de Roldán volverá a ser sede de una jornada de donación de sangre. Es organizada por el Centro Único de Donación, Ablación y Trasplante de Órganos (CUDAIO), y se realizará de 9 a 13 horas.

Los especialistas recomiendan desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en abundancia, no alcohólicos. Y si alguien se inoculó con la vacuna contra el dengue, deberá esperar 28 días para donar. Para ser parte de la colecta es necesario registrarse previamente y completar un formulario haciendo click aquí.

“Tu gesto puede salvar vidas. Sumate a esta causa solidaria, te esperamos con los brazos abiertos y el corazón agradecido”, postearon los bomberos en su cuenta de Instagram. Para mayor información, contactar por WhatsApp al 3416164676 o escribir a gestiondonantecrh@gmail.com.