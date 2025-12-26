Explotó el verano: Estancia Damfield arrancó la temporada con la apertura del Splash Park

Estancia Damfield dio inicio a la temporada de verano con la apertura de su Splash Park, una propuesta ideal para disfrutar en familia durante los días de calor. El parque de agua abre de martes a domingos, de 14 a 19 hs, y el ingreso es con tickets que se compran de forma online.

El ticket individual tiene un valor de $18.000. También está disponible el Pack Familiar de cuatro entradas, con un valor preferencial de $15.000 por ticket, además de pases por 15 días y por 1 mes para aprovechar la temporada completa.

La experiencia invita a pasar una tarde entera en el predio. Además del parque de agua, se puede almorzar en el restaurante, merendar en el Garden y disfrutar de la plaza de Crucijuegos. El parque también cuenta con un snack-bar alrededor de la pileta, con bebidas y opciones ricas para comprar sin salir del sector.

El Splash Park tiene dos áreas de juegos acuáticos, con un mangrullo con balde gigante, barco pirata, chorros de agua y zonas de chapoteo. Las piletas tienen 30 centímetros de profundidad, cuentan con guardavidas y sectores con pérgolas y sombrillas para descansar.

TICKETS ONLINE:

https://compras.evento-simple.com/damfield/eventos/splash-park-preapertura-e13

MÁS INFO: 3413 63-4169 o 3412 54-1226