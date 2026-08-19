Falleció Nélida Fontán, referente social y ejemplo de compromiso y amor al prójimo

Nélida Lidia Fontan, dueña de una profunda historia de superación personal y familiar, y pionera en modelos de integración humana en la ciudad, falleció este miércoles a sus 86 años. Fue una de las principales creadoras de la Asociación Civil JUNTOS @asociacioncivil_juntos, había recibido este año la distinción Ellas Lideran.

Nelly fue referente social y fundadora de instituciones para personas con discapacidad, brindó educación y contención, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso y amor al prójimo.

Madre de Gladys, su hija con discapacidad, Nélida encontró en un instituto rosarino el sitio ideal para su formación. Eran tiempos en que el padre la llevaba en horas del mediodía, y ella la iba a buscar más tarde en colectivo. No era la única familia roldanense que se apoyó en aquella entidad para la escolarización de sus hijos. No obstante, una tarde las autoridades les informaron que el lugar cerraría sus puertas y sería necesario que hallaran otro establecimiento. Lejos de claudicar, el grupo de padres se puso manos a la obra con Fontán a la cabeza.

En ese camino, recibieron el asesoramiento de los doctores rosarinos para formar una institución nueva. Unidas por la causa, las familias roldanenses abrieron en 1975 el Instituto Integral de Enseñanza. Funcionaba en instalaciones cedidas por el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, el personal trabajaba ad honorem y contaban, también, con la ayuda de los vecinos y profesionales médicos. Los gastos de funcionamiento eran solventados por la comuna y se dieron los primeros pasos. Los gastos de funcionamiento eran solventados por la comuna y se dieron los primeros pasos, comprando los elementos necesarios para comenzar las clases.

Dos años más tarde el lugar fue reconocido por la provincia como Escuela Especial 2056 y, en 1982, se inauguró el primer edificio propio. Sin embargo, un decreto que no permitía la asistencia de mayores de 22 años frenó nuevamente el impulso altruista de Nélida y las familias que la acompañaban. Primeramente se anexó lo que se conoció como Taller Terapéutico para Adultos, que funcionaba con distintas actividades y talleres, y tenía como fin que cada asistente se sintiera útil. De esa forma, valoraban su esfuerzo y capacidad de superación.

Aquel fue el puntapié inicial de JUNTOS, la ONG que tenía a Nélida Fontán como una de sus fundadoras y que colocó su piedra basal el 28 de julio del 2000. Junto a la cooperadora y gracias a la solidaridad infinita de la gente, las donaciones y diferentes subsidios, comenzó a construirse el primer edificio propio del Centro de Día. La primera etapa de la construcción, comprendida por un salón de usos múltiples, baños y cocina, se inauguró en 2008. Más tarde se hicieron la dirección, los consultorios, una galería y el depósito.

Con la voluntad inacabable de darle a su hija el lugar que merecía, Nelly acompañó cada una de las obras y llevó adelante los trámites correspondientes. Organizó rifas, polladas, carreras de karting, té canasta, carnavales, peñas y más eventos en búsqueda de nuevos fondos. Siempre se la veía detrás de cada obra, abogando por la transparencia y su correcta realización.