Falta envido: el club San Lorenzo organiza un torneo de truco con jugosos premios para seguir juntando fondos

Con el objetivo de seguir juntando fondos para realizar obras, el club San Lorenzo organiza un nuevo torneo de truco. Será este viernes 12 a las 20:30 horas en sus instalaciones, y la inscripción para participar continúa abierta. Habrá grandes premios y servicio de buffet.

“El torneo es organizado por Joni Machuca, que es parte de la comisión y ya hizo varios anteriormente. Fue uno de los pioneros en hacerlos dentro del club”, contó Sebastián Galván, presidente de la institución, a El Roldanense. “Se esperan alrededor de 40 parejas y la inscripción sale $20.000 por cada una”, detalló.

Los ganadores y subcampeones se llevarán un porcentaje del dinero recaudado. San Lorenzo utilizará las ganancias para continuar con las obras en su sede histórica y el predio nuevo. “Nos va a venir bien para hacer trabajos de pintura y revoque antes de recibir las semifinales de la Cañadense juvenil”, aseguró Galván.

Para más info e inscripciones, comunicarse al número 3416660317.