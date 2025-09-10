Deportes

Falta envido: el club San Lorenzo organiza un torneo de truco con jugosos premios para seguir juntando fondos

Será este viernes en las instalaciones del club, con servicio de buffet, y la inscripción sigue abierta. El club piensa invertir las ganancias en su sede y el nuevo predio.

Con el objetivo de seguir juntando fondos para realizar obras, el club San Lorenzo organiza un nuevo torneo de truco. Será este viernes 12 a las 20:30 horas en sus instalaciones, y la inscripción para participar continúa abierta. Habrá grandes premios y servicio de buffet.

“El torneo es organizado por Joni Machuca, que es parte de la comisión y ya hizo varios anteriormente. Fue uno de los pioneros en hacerlos dentro del club”, contó Sebastián Galván, presidente de la institución, a El Roldanense. “Se esperan alrededor de 40 parejas y la inscripción sale $20.000 por cada una”, detalló.

Los ganadores y subcampeones se llevarán un porcentaje del dinero recaudado. San Lorenzo utilizará las ganancias para continuar con las obras en su sede histórica y el predio nuevo. “Nos va a venir bien para hacer trabajos de pintura y revoque antes de recibir las semifinales de la Cañadense juvenil”, aseguró Galván.

Para más info e inscripciones, comunicarse al número 3416660317.

