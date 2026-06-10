Final feliz: el hombre que amenazaba con tirarse de un techo fue rescatado y se reencontró con su familia

Luego de un operativo que duró casi seis horas y conmocionó al barrio Villa Flores, un hombre oriundo de Funes descendió del techo de una vivienda ubicada en Sánchez de Thompson al 100 y se reencontró con su familia, que lo esperaba sobre la calle.

Según relataron vecinos del lugar a El Roldanense, había escapado de la policía atravesando patios vecinos hasta que, acorralado, se subió al techo en el que permaneció hasta pasadas las 15:30 horas.

El hombre, de aproximadamente unos 35 años de edad, fue trasladado a la Comisaría local en compañía de sus familiares. Del operativo también participaron los bomberos de Roldán, quienes lo ayudaron a bajar, y personal de la Guardia Urbana.