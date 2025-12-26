Final más que feliz: iba desde Roldán a parir en Rosario pero el bebé nació en plena Avenida Pellegrini

Una mujer roldanense dio a luz a su hijo en plena Avenida Pellegrini durante la madrugada de este viernes 26 de diciembre. Salieron desde su casa con dirección al Sanatorio pero el bebé quiso salir antes y la madre fue ayudada por efectivos de la Policía.

Eliana estaba en pleno trabajo de parto acompañada de Cristian, su pareja, cuando en Pellegrini y Gutemberg un patrullero advirtió la situación de ambos, quienes se encontraban en un Renault Clio blanco.

En ese momento pidieron asistencia del Sies aunque antes del arribo de la ambulancia la madre dio a luz y fueron los efectivos presentes quienes le brindaron contención.

A las 05:35hs se hizo presente la obstetra, quien constata el estado de salud del recién nacido y de la madre, indicando que se encontraban en buen estado y aptos para el traslado en el vehículo particular, hacia el Sanatorio Británico.