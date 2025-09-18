Furor por los Peronachos en Roldán: el almacén de la ciudad que vendió todos los que tenía en tiempo récord

El pasado viernes por la noche, apenas tuvo el producto en sus manos, Facundo publicó una historia de Instagram haciendo el primer testeo de sabor. Así notificó a los clientes de Santa Rita, el almacén que atiende en Oroño y San Luis, que habían llegado los Peronachos, el nuevo snack cuyo envoltorio está ilustrado con el rostro del ex presidente Juan Domingo Perón.

Pidió solo una caja de 12 unidades con el objetivo de ver cuál era la demanda, pero los nachos volaron el fin de semana y el lunes ya no quedaban más. “Fue una locura. Traje para probar y se terminaron al toque. Tiene sabor a choripán y chimichurri. Aparte no son caros, hoy en día $2.000 no es mucha plata”, contó el titular del local, a la espera de que llegue el viajante nuevamente para hacer otro pedido.

Los Peronachos se convirtieron en furor rápidamente entre militantes y curiosos, que quieren probar el producto y observar el pintoresco paquete en el que está almacenado. Ahora, Facundo intentará abastecerse más todavía y pedirá dos cajas, para tener stock a partir del viernes 19 y que sus clientes, tanto los de siempre como los nuevos, puedan probar el snack.