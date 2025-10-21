Golpes a un menor en la puerta de la Fiscal: “Los protocolos de emergencia funcionaron y el agresor fue detenido”

En la mañana de hoy, alrededor de las 10 horas, un hombre con antecedentes de hechos similares agredió violentamente a un menor frente a la Escuela Fiscal N°229 “Coronel Manuel Dorrego”.

De inmediato, una vecina activó el tótem de seguridad ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, lo que permitió activar los protocolos de emergencia y desplegar un operativo que se resolvió en aproximadamente 15 minutos.

“A través de las cámaras de videovigilancia se realizó un seguimiento del agresor y personal de la Guardia Urbana logró retenerlo hasta la llegada del móvil policial. El hecho ocurrió a las 10 de la mañana y antes de las 10:30 el agresor ya estaba detenido”, informó la secretaria de Gobierno y coordinadora general de Gabinete, Marisabel Mendoza.

La funcionaria agregó: “Todos los recursos con los que cuenta el Estado municipal para intervenir ante situaciones de este tipo funcionaron correctamente. Ahora será la Justicia quien determine si esta persona queda detenida o recupera la libertad”.