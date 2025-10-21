Se viene el ‘‘Roldán 2025 Fest’’ música, arte y diversión para toda la familia

El próximo sábado 25 de octubre, desde las 15 horas, el Anfiteatro del barrio Las Tardes será escenario del “Roldán 2025 Fest”, un festival cultural con entrada libre y gratuita pensado para disfrutar en familia. La propuesta está organizado por la iglesia Manantial de Vida

Bajo el nombre de “Roldán 2025 Fest”,barrio Las Tardes se prepara para un encuentro especial que reunirá música, danza y arte en un mismo escenario. El evento se desarrollará en el anfiteatro del barrio Las Tardes, con una propuesta abierta a toda la comunidad y de acceso libre y gratuito.

La jornada organizado por la iglesia Manantial de Vida y programada para el sábado 25 de octubre a partir de las 15 horas, contará con bandas en vivo, grupos de danza, DJ en vivo, sorteos, regalos sorpresa y muchas actividades más que prometen convertir la tarde en una verdadera fiesta cultural.

Desde la organización invitan a los vecinos a asistir en familia y con reposera, para disfrutar con comodidad de un festival que busca fomentar el encuentro, la recreación y el disfrute colectivo.