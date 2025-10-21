Máxima preocupación: la comunidad de la Escuela Fiscal convoca a una manifestación para reclamar por el “agresor de la bici”

Este martes un menor de 12 años fue agredido con un golpe en el rostro por una persona que ya está señalada por este tipo de comportamiento, en anteriores ocasiones. La situación generó extrema preocupación en toda la comunidad educativa y piden que las autoridades tomen cartas en el asunto.

«Hoy mi hermano estaba esperando afuera de la escuela para entrar a Educación Física como todos los martes con sus compañeros y este enfermo pasó y le pego de la nada», contó en redes sociales un familia del menor.

«¿Hasta cuándo van a dejar libre al loco este?», se preguntó y agregó: «La policía no hace nada porque supuestamente tiene problemas mentales y preso no puede estar. ¿Tienen que esperar que pase a mayores para poder actuar?.

Por el golpe, el menor debió ser atendido en el Samco local.

La convocatoria es para hoy a las 19hs en la Plaza ubicada frente a la escuela.

Información en desarrollo…