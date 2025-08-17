Gran noche para boxeadores roldanenses: Felipe Balbi y Samuel Escobar se quedaron con importantes victorias
Ambos forman parte de la escuela de boxeo del Club de Caza Pesca. El primero, en la categoría 52 kilos, se convirtió en campeón regional y el segundo pasó de ronda en un encuentro organizado en Rosario.
Los jóvenes boxeadores locales Felipe Balbi y Samuel Escobar se quedaron con importantes victorias el pasado viernes por la noche en Rosario.
Balbi, en la categoría de 52 Kg mayores paso a la Final Provincial y se convirtió en el nuevo Campeón Regional, con fecha y rival aun a confirmar. El logro lo obtuvo tras ganarle a un gran boxeador como lo es el ex Campeón Provincial Alexis García de Arroyo Seco del Box Cuello, según contó a El Roldanense su entrenador Pablo Anderson.
Por su parte, Samuel Escobar en la categoría de 64 kg, pasó a la siguiente ronda al ganarle por putos a boxeador de Villa Gobernador Gálvez del Box Miki Tin, Nahuel Larrondo.