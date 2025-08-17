Gran noche para boxeadores roldanenses: Felipe Balbi y Samuel Escobar se quedaron con importantes victorias

Los jóvenes boxeadores locales Felipe Balbi y Samuel Escobar se quedaron con importantes victorias el pasado viernes por la noche en Rosario.

Balbi, en la categoría de 52 Kg mayores paso a la Final Provincial y se convirtió en el nuevo Campeón Regional, con fecha y rival aun a confirmar. El logro lo obtuvo tras ganarle a un gran boxeador como lo es el ex Campeón Provincial Alexis García de Arroyo Seco del Box Cuello, según contó a El Roldanense su entrenador Pablo Anderson.

Por su parte, Samuel Escobar en la categoría de 64 kg, pasó a la siguiente ronda al ganarle por putos a boxeador de Villa Gobernador Gálvez del Box Miki Tin, Nahuel Larrondo.