Gulf Roldán se amplía: suma la venta de GNC y proyecta en grande

Posta 16 SRL, Gulf Roldán, es un proyecto familiar que creció a la par de la ciudad y que hoy se convirtió en un verdadero punto de encuentro para muchos roldanenses. Estratégicamente ubicada en la ciudad de Roldán, sobre el corredor de la ruta AO12, entre la 18 y la Autopista Rosario–Santa Fe, suma un nuevo servicio: la venta de GNC.

“Con gran alegría, y después de un enorme esfuerzo, hace un mes inauguramos la venta de GNC, tanto para vehículos livianos como pesados, con despacho de alto caudal para camiones. Esta ampliación se suma a la propuesta que día a día ofrecemos a nuestros clientes: combustibles líquidos y lubricantes de primera línea, además de un store que se renueva constantemente con novedades en gastronomía e insumos”, celebraron desde la firma.

“Estamos profundamente agradecidos a quienes confían en nosotros y nos eligen. Por eso, todo nuestro equipo de trabajo se capacita de manera continua, con foco en la atención al cliente y en la seguridad, siempre con el objetivo de brindar la mejor experiencia en nuestra estación. Quienes nos acompañaron a lo largo de estos años conocen de cerca el crecimiento y las mejoras que hoy compartimos con orgullo”, sumaron.

Mirando hacia el futuro, proyectan seguir creciendo al ritmo de la ciudad, incorporando nuevas tecnologías tanto en la playa de líquidos como en otros espacios, y sumando más rubros para enriquecer los servicios que hoy brindan.

“Queremos seguir siendo elegidos por la calidad de nuestros productos, la calidez de nuestro trato y la innovación constante. Para quienes aún no nos visitaron, los invitamos a conocernos, recargarse y vivir la experiencia Gulf en Posta 16”, propusieron.