Hace 18 años trabaja en turismo y se embarcó en el viaje más desafiante: abrió su propia agencia en Roldán

Con oficinas en calle Independencia 110, Elegí Viajar abrió hace pocos meses sus puertas de atención al público. Detrás de la flamante agencia de turismo local hay una historia de esfuerzo y dedicación y, sobre todo, pasión por viajar. Su titular, Miranda Cachan, está en el rubro hace 18 años y antes de decidirse a dar el salto con algo propio pasó por todos los puestos en diferentes empresas mayoristas y minoristas del sector.

“Desde muy chica decidí que quería estudiar turismo y viajar, y tuve la oportunidad y el apoyo de mi familia para hacer ambas cosas. En el año 2007 comencé a trabajar en la industria, trabajé en agencias de viajes al público, en una mayorista y en el sector online”, recordó en diálogo con El Roldanense.

Conoció a su marido en el mismo rubro y en el año 2022 se vinieron a vivir a Roldán con sus dos hijas. En ese momento la maternidad la absorbió al 100% pero nunca se desligó del turismo y hace un mes cortó las cintas de la primera sucursal de su agencia. “En mi casa las nenas juegan a vender viajes, a comprar, a viajar en avión, es normal que se hable mucho de destinos, boarding pass, mis hijas nacieron y conviven con eso”, describió.

En Elegí Viajar -empresa inscripta en el Registro Nacional de Agencias de Viaje- Miranda trabaja con paquetes pre armados de empresas mayoristas pero considera que su principal foco está puesto en armarle el viaje y la experiencia ideal a cada cliente. “Lo más lindo de este rubro es el proceso completo, empezando por la idea y el planteo del viaje, la búsqueda de vuelos, armado de itinerarios, medios de transporte, siguiendo por la ansiedad, los nervios, en algunos casos y las anécdotas a su regreso”, planteó.

Asimismo, sumó: “Las experiencias vividas son el mejor valor agregado que uno puede darle a un pasajero para que disfrute aún más su viaje, por eso el haber estado en los distintos sectores y haber viajado sola, en pareja y en familia me ayudó a conocer las distintas formas de viajar y me preparó para transmitir eso a quienes hoy me visitan en Elegí Viajar”.