Estancia Damfield celebra el Día de las Infancias con una jornada única de diseño, creatividad y experiencias para toda la familia

Estancia Damfield se prepara para recibir la segunda edición de Feria Mi Arte Deluxe, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias. El próximo domingo 10 de agosto, de 14:30 a 18:30, el predio se transformará en un espacio de encuentro, juego y disfrute, con propuestas especialmente pensadas para grandes y chicos.

La feria contará con la participación de más de 35 marcas de diseño local, que ofrecerán una cuidada selección de productos que incluyen indumentaria, accesorios, objetos de decoración para el hogar y propuestas sustentables. Además, habrá un sector gastronómico con opciones saludables, ideales para disfrutar durante la jornada.

El evento también incluirá una variedad de actividades para compartir en familia. Se destacan un taller de huerta, una estación de mini-artistas y “El hilo que une”, una propuesta sustentable y colaborativa. También habrá espacios con juegos lúdicos y creativos, y divertidos tatoos glitter para sumar color a la experiencia.

Para quienes buscan propuestas diferentes, la feria ofrecerá customización de prendas en vivo, lecturas de tarot evolutivo, un taller de fermentados y una imperdible degustación de café de especialidad de La Molienda, ideal para los amantes del buen café.

Será una tarde para celebrar, explorar y reconectar en familia, en el entorno natural y acogedor de Estancia Damfield.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita (solo se abona estacionamiento).