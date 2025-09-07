Hasta el agua del florero: alcoholemia más que positiva en un control en Ruta 9 y San Sebastián

En la noche del sábado y la madrugada del domingo, la Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Control, llevó adelante un operativo de alcoholemia en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en la intersección de Ruta Nacional 9 y San Sebastián.

Durante el procedimiento se fiscalizaron 115 vehículos y se realizaron 162 controles con alcoholímetro, de los cuales dos resultaron positivos. En uno de los casos, el conductor registró 2,06 g/l de alcohol en sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido. Ambos vehículos fueron remitidos y se labraron las actas correspondientes.