Indecar remodela su emblemática planta sobre la Ruta 9 e invierte para modernizar procesos

La histórica fábrica de remolques cisterna Indecar, ubicada sobre Ruta 9 en Roldán, atraviesa una nueva etapa. Gestionada por Tan Como SRL y controlada desde hace más de dos décadas por la familia Molinaro, la planta avanza ahora por la senda de la inversión con un doble frente: la renovación integral del bloque de oficinas y un plan de desembolsos para modernizar líneas productivas con maquinaria automatizada, según publicó el portal de negocios Punto Biz.

La estrategia se enmarca en la decisión del grupo —también dueño de la concesionaria de camiones Rodados Integrales— de posicionar a Indecar como proveedor activo del sector oil & gas, un mercado que exige estándares técnicos, volúmenes y tiempos cada vez más exigentes.

“Se está renovando todo el edificio de oficinas, tanto por fuera como por dentro. Había quedado con una impronta antigua y ahora se está poniendo a tono”, explicó Luis Farhat, gerente de Ventas de Indecar, en contacto con Punto biz. Los trabajos incluyen refacciones de techos, pintura integral de la fachada, mejoras internas y la puesta en valor de espacios comunes para el personal, como el comedor y áreas climatizadas.

El segundo tramo del plan llegará en el transcurso del año con inversiones en la fábrica propiamente dicha, algo que no ocurre al nivel que tienen pautado, desde hace años. “La idea es actualizar máquinas —sobre todo prensas— y modernizar al menos una de las líneas de producción. Hoy el proceso es muy artesanal; tiene su valor, pero para producir más hay que acelerar y automatizar”, señaló Farhat.

La planta emplea entre 80 y 100 trabajadores y si bien no prevé ampliar metros cuadrados porque superficie tiene de sobra, la idea es la de optimizar procesos. “El galpón es grande y las líneas están bien espaciadas. Lo que hace falta es tecnología para ganar eficiencia”, resumió.

Indecar fabrica tanques cisterna desde mediados de los ’90 y tiene una fuerte presencia en el transporte de combustibles, además de equipos atmosféricos, riego y tanques para el agro. En ese recorrido, la compañía busca ahora profundizar su vínculo con el negocio energético y ganar visibilidad como proveedor calificado.

Incluso, la firma evalúa reforzar su presencia comercial cerca de Vaca Muerta. “Estar físicamente en la zona hace la diferencia. Tenemos clientes allí, pero la cercanía suma mucho”, admitió.

La planta de Roldán fue adquirida por el grupo Molinaro tras un proceso complejo que incluyó cambios de manos y dificultades financieras de la gestión original. Desde entonces, la empresa logró sostener la operación y atravesar distintos ciclos económicos.

“La estamos sobrellevando. No es un momento de euforia, pero estamos al día y con trabajo. Incluso en enero, con mucha gente de vacaciones, hay consultas”, destacó el gerente comercial, que percibe un clima de mayor previsibilidad tras la desaceleración inflacionaria.