La arquitectura vuelve a premiarse: buscan nuevas obras y Roldán ya tiene su antecedente ganador

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 2° Rosario invita a sus matriculados y matriculadas con habilitación vigente a inscribirse en la nueva edición del Premio Anual Obra Construida 2025, una iniciativa que reconoce, promueve y visibiliza el aporte de las y los profesionales de la arquitectura y el urbanismo al desarrollo cultural, social y urbano de la región.

Las postulaciones se realizan en distintas categorías, que incluyen viviendas unifamiliares, edificios institucionales, comerciales, industriales y restauraciones patrimoniales. En la última edición una casa de Roldán fue quien se llevó una de las principales menciones del premio.

El reconocido arquitecto y mentor del premio, Gerardo Caballero, invita a todos los profesionales matriculados a sumarse: “El premio nació en 2020 y, desde entonces, se consolidó como un espacio para celebrar y difundir la arquitectura local. Participar no es sólo competir, sino formar parte de una movida colectiva, cultural y profesional que pone en valor nuestro trabajo. Postular una obra permite mirarla con otros ojos, redescubrir lo que se hizo y compartirlo con la comunidad”.

El jurado estará presidido por la arquitecta Soledad Patiño y contará con la participación de las arquitectas Lía Lavarello y Laura Delma, y del arquitecto Martín Ferrero como invitados.

Además, se sumarán dos profesionales elegidos por votación entre los participantes una vez finalizada la prórroga.

La sexta edición del Premio Anual Obra Construida 2025 buscará destacar proyectos que mejoran la vida cotidiana la inscripción es sencilla y se realiza a través del formulario disponible en la página del Colegio.

Con motivo de este aniversario, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo D2 prepara una edición especial de la Revista 041, titulada “5 Años Premio Obra Construida CAUD2”, coordinada por la arquitecta María Eva Contesti. Esta publicación reunirá las obras premiadas en las cinco ediciones anteriores, convirtiéndose en un archivo vivo de la arquitectura local.

“Más que un registro, esta edición invita a poner en valor el talento y a reflexionar sobre la arquitectura que hacemos, la que proyectamos y la que aspiramos a construir en común”, expresó Contesti.

De esta manera, el Premio Anual Obra Construida continúa afianzándose como un referente cultural y profesional, que celebra la creatividad, el compromiso y la excelencia de quienes diseñan y edifican el entorno en el que vivimos.