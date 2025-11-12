La Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza convoca a Asamblea General Ordinaria
Será el próximo 29 de diciembre en la sede de Roldán. El orden del día y horarios, en la nota.
Estimado/a Asociado/a
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el domingo 29 de diciembre de 2025 a las 10 hs en la sede social de calle SAN JUAN 12 BIS BARRIO PARQUE SAN ANDRES de la localidad de Roldan , a los fines de dar tratamiento al siguiente Orden del Día:
1. Elección de dos asociados para que firmen el acta junto al presidente y secretario.
2. Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe del Revisor de Cuentas sobre el ejercicio finalizado el 31/08/2025.
La documentación correspondiente al Balance, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas estará a disposición de las personas asociadas en la sede social y además será enviada por correo electrónico a cada una de las personas asociadas.