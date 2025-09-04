La Cañadense hizo pata ancha con apellidos roldanenses, se consagró campeón provincial y representará al país

El seleccionado de la liga Cañadense hizo valer el triunfo (2-0) conseguido en la ida, empató en su visita al combinado de la Rafaelina (2-2) y se consagró campeón provincial. Así, con la victoria global por 4-2, será el representante de Santa Fe en la Copa País, la última competencia ideada por la AFA que se jacta de ser la más federal de Argentina, al ser disputada por casi 80 ligas del interior.

La clasificación tuvo tintes roldanenses, ya que tres futbolistas de la ciudad estuvieron entre los convocados desde que comenzó el certamen hasta el día del festejo. Se trata de Alejo Damiani, Maximiliano Maldonado y Facundo Astrada, quienes no solo formaron parte del equipo en esta oportunidad, sino que también habían festejado en la primera instancia al vencer a la Sanlorencina.

El primero de ellos juega como mediocampista en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, mientras que sus dos compañeros actúan como defensor y delantero respectivamente, y tienen experiencia en la primera división de El Porvenir de San Jerónimo. Con la victoria, la Cañadense es el único representante de Santa Fe y próximamente enfrentará a la Liga de Paraná, Entre Ríos.