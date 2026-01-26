La EPE enumeró los trabajos que hizo en Roldán para ‘‘anticipar inconvenientes’’

Durante el año 2025, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que llevó adelante un importante plan de mejoras en la red eléctrica en Roldán ‘‘con el objetivo de reforzar la calidad y la confiabilidad del servicio, reducir interrupciones y aumentar la seguridad de las instalaciones’’.

Según informaron estos trabajos fueron realizados por personal técnico de la empresa y forman parte del mantenimiento continuo de la red, clave para anticipar inconvenientes y brindar un suministro eléctrico más estable y seguro.

En el comunicado que emitieron aseguraron que una de las intervenciones más relevantes fue la incorporación de cuatro reconectadores automáticos: equipos que permiten restablecer el suministro con mayor rapidez ante eventuales fallas. Estos dispositivos fueron instalados en los siguientes puntos:

•⁠ ⁠Calle San Sebastián entre Cerro Colorado y Tilcara, barrio Cotitos.

•⁠ ⁠Calle Paraná y Diaguitas, barrio Las Acequias del Aire.

•⁠ ⁠Calle Ibarlucea y Cul de Sac 10, barrio Tierra de Sueños III.

•⁠ ⁠Calle San Martín, colectora a la vía, barrio Muradore.

Desde la EPE destacaron que además, se llevaron a cabo obras e intervenciones en distintos sectores de la ciudad:

•⁠ ⁠Renovación de infraestructura y tendidos: se reemplazaron columnas dañadas y se realizaron nuevos tramos de tendido eléctrico en sectores críticos.

•⁠ ⁠Poda preventiva, retiro de nidos y acondicionamiento de componentes: se efectuaron tareas de despeje de ramas y limpieza de instalaciones en más de 16 barrios.

•⁠ ⁠Intervenciones en subestaciones barriales: se realizaron mejoras en al menos 4 subestaciones, reemplazando componentes por materiales más seguros y protegidos, adaptando conexiones para la línea de media tensión.

•⁠ ⁠Trabajos especiales en cruces estratégicos: se reforzaron grampas y vínculos en 3 intersecciones importantes de la ciudad.