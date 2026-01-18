La Escuela de verano de Roldán realizó una excursión educativa en Rosario

Más de 30 niños que integran la Escuela de Verano vivieron una jornada especial de excursión educativa y recreativa en la ciudad de Rosario, organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Roldán y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La actividad contó con la participación de niños de 6 años, integrantes de la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal.

Durante la jornada, los chicos visitaron el Acuario del Río Paraná, un espacio científico y educativo destinado a conocer y difundir el ecosistema de uno de los deltas más grandes del mundo. Este reservorio de biodiversidad único alberga unas 240 especies de peces, de las cuales casi un centenar pueden observarse actualmente en el acuario. Allí, los niños participaron de actividades guiadas a cargo de personal especializado, aprendiendo de manera didáctica y vivencial sobre el ambiente y la fauna del río.

La excursión continuó en el Complejo de Piletas del Parque Alem, donde disfrutaron de un almuerzo y de un espacio recreativo al aire libre, combinando aprendizaje, esparcimiento y convivencia.

Desde el Municipio destacaron la importancia de invertir en educación y propuestas formativas desde la infancia, generando oportunidades que promuevan el aprendizaje, el contacto con la ciencia, el cuidado del ambiente y el desarrollo integral de los niños y niñas de la ciudad.