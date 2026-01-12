La familia del peluquero asesinado en México reunió el dinero para repatriar sus restos: “En todos los lugares sembró amigos, era un alma inquieta”

La noticia del crimen de Jonatan Minucci conmocionó a la región. Oriundo de Fray Luis Beltrán, el peluquero de 37 años fue asesinado a tiros en un boliche de Tulum, México, luego de que un grupo de hombres armados abrieran fuego contra trabajadores del local. Su familia, vecina de Roldán, realizó una colecta y pudo reunir el dinero necesario para repatriar su cuerpo en tiempo récord. En diálogo con El Roldanense, su hermana Jaquelina describió la situación que atraviesan y habló del don de gente de Jona, quien se enteró estando allá que sería padre.

“Estaba trabajando como seguridad en un evento, él ya había trabajado en el boliche Mora de capitán Bermúdez cuando era más joven. Fue a México a adquirir experiencia, sin fecha de regreso”, contó Jaquelina. “Como se enteró estando allá que su novia estaba embarazada, planeó el regreso para febrero, lo más rápido posible. Fue a viajar, conocer, vivir, a él le gustaba ese estilo de vida”, esgrimió. Desde México, Jonatan había reservado un local en San Lorenzo para abrir su peluquería cuando regresara.

Vecinos de FL Beltrán y la zona, amigos y ex compañeros de trabajo lo recordaron con mucho cariño a través de las redes. “Mi hermano era muy querido porque desde joven trabajó de mozo, promotor de boliche, luego en una fábrica militar, estudió peluquería e instaló su negocio”, expresó su hermana. “También militó mucho, ayudó durante el periodo de tormentas e inundaciones a juntar chapas y colchones para los barrios marginados de Beltrán. Hasta llegó a actuar de payaso para animar durante los festejos del día del niño en barrios vulnerables”, añadió.

Jona jugó al fútbol en el club Santa Catalina de Capitán Bermúdez, también al básquet en Garibaldi de Beltrán, y fue boy scout, monaguillo e instructor de crossfit. Hizo la primaria en su localidad de origen y comenzó la secundaria en la Agrotécnica, aunque la terminó en el Nacional de San Lorenzo. “Pasó por muchas carreras de las cuales nunca se recibió, pero en todos los lugares sembró amigos. Por eso el dinero se juntó fácil entre sus conocidos. Esto también demuestra que era un alma inquieta. Era revolucionario”, señaló con orgullo Jaquelina.

El proceso de traer el cuerpo al país puede demorar hasta dos semanas. A la par, contó que, si existe algo positivo, es que ningún familiar deberá viajar a Tulum, ya que Cancillería se ocupará de lo necesario. “Se portaron muy bien con nosotros. Se comunicó Gabriela Balussi de Relaciones Exteriores quien nos dio la mala noticia y nos mantuvo al tanto. Aún no hay informe forense, solo sabemos que hubo una balacera y él quedó en el medio”, puntualizó, y adelantó que harán “una despedida, algo simbólico para que todos puedan hacer el duelo”.