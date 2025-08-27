La fiesta de las Colectividades en Roldán tiene fecha: será el 19 y 20 de septiembre

Los días 19 y 20 de septiembre, la ciudad de Roldán vivirá una de sus celebraciones más esperadas, la tradicional la Fiesta de Colectividades, un encuentro cultural que reúne lo mejor de las tradiciones del mundo en un solo lugar.

El evento se llevará a cabo en el SUM del Paseo de la Estación, y contará con una amplia propuesta para toda la familia: Stands de comidas típicas de diferentes países, además de música y bailes tradicionales, shows en vivo, y espacio para artesanos y microemprendedores locales.

El evento será a beneficio de instituciones locales, como escuelas, el SAMCo y los Bomberos Voluntarios de Roldán, lo que refuerza su espíritu comunitario y de compromiso social.

Desde el municipio se invita a vecinos y visitantes a ser parte de este encuentro multicultural, que año a año crece en participación y propuesta artística.