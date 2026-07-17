La final del mundo llega con frío: fuerte cambio del clima en Roldán durante el fin de semana

En pleno invierno y después de varias jornadas frías y húmedas, este jueves sorprendió a los vecinos de Roldán y la región con temperaturas propias de la primavera, viento del sector norte y bajos niveles de humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado una máxima de 27 grados y, durante la tarde, los registros se acercaron a ese valor. En Rosario, la temperatura alcanzó los 26,2 grados alrededor de las 16, en un contexto de baja presión atmosférica.

Según explicó Brian Segovia, integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, las condiciones atmosféricas actuales favorecen el ingreso de una masa de aire cálido y húmedo, acompañada por un centro de baja presión, situación que permite el registro de temperaturas elevadas en la región.

Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse a partir del viernes. Se espera un incremento progresivo de la nubosidad y el inicio de un período de inestabilidad que podría extenderse, al menos, hasta el próximo lunes, aunque con mejoramientos temporarios.

Las tormentas podrían comenzar durante la mañana del viernes. Para esa jornada se prevé una temperatura máxima cercana a los 25 grados, con probabilidad de lluvias aisladas y desarrollo de tormentas durante distintos momentos del día.

Desde la tarde o la noche, el viento rotará hacia el sector sur y sudeste, provocando un descenso gradual de las temperaturas. La disminución térmica se volverá mucho más marcada a partir del domingo.

El sábado continuará con condiciones inestables, precipitaciones y viento del sur, mientras que las temperaturas comenzarán a bajar de manera progresiva.

Para el domingo, jornada en la que Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026, se espera un cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 15 grados. Aunque el ambiente estará considerablemente más fresco, por el momento no se anuncian nuevas lluvias para ese día.

Desde el CMMC señalaron que se prevé un fin de semana con condiciones inestables y desarrollo de tormentas, por lo que será importante seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas y las actualizaciones de los organismos oficiales.