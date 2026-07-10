La hermana del policía asesinado y un pedido desesperado para encontrar al culpable: “Doy mi moto a cambio de datos”

Belén López, hermana del policía asesinado en Carcarañá tras un partido de fútbol de la Liga Cañadense en el club Cremería, no cesa en la búsqueda de los culpables de la muerte, aun con dos personas imputadas y con prisión preventiva por el caso.

“Entrego mi moto Skua 150. Soy la dueña, la compré hace cuatro años 0km, pero la entrego a quien me de datos certeros sobre lo que pasó con mi hermano y entreguen al culpable”, señaló en diálogo con El Roldanense.

“No tengo algo más valioso en material para entregar, sólo mi moto que la compré para movilizarme pero hoy necesitó encontrar al que vio quién mató a mi hermano Eduardo Damián López”, agregó.

“Toda mi familia está destrozada”, concluyó.