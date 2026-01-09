La Municipalidad encara trabajos de limpieza y rectificación de desagües

La Municipalidad de Roldán llevó adelante la limpieza del del sector de descarga del reservorio del barrio Tierra de Sueños III, Sector A, en el marco del plan de limpieza y rectificación de desagües estructurales que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos son ejecutados por la Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Urbanismo, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como parte de un plan integral de acciones preventivas vinculadas al sistema hídrico urbano y que tiene como objetivo mejorar el sistema de escurrimiento pluvial, optimizar el drenaje del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas.

La planificación continuará durante todo el mes de enero en distintos puntos claves de la ciudad. Cabe destacar que previamente las tareas se desarrollaron en el reservorio de Tierra de Sueños III (Sector B); y continuaran en los canales correspondientes a la Cuenca del Arroyo San Lorenzo.