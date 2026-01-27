La nueva apuesta de Coprol: agua envasada para eventos deportivos

Al mejor estilo Eco de los Andes o Villavicencio, Coprol salió con su propia marca de agua envasada. A diferencia de las marcas mencionadas, la cooperativa local no persigue un fin económico con la movida sino generar un beneficio para deportistas que participen en eventos en la ciudad ofreciendo puntos de hidratación gratuitos.

El agua se envasa en la propia planta potabilizadora y es extraída de allí mismo, desde donde va directo a clubes o actividades que se realicen en la ciudad.

El debut fue el pasado fin de semana con un torneo de pádel femenino que se realizó en el recientemente inaugurado club San Andrés. Allí las jugadoras tenían a disposición las botellas con agua helada de la cooperativa, lo que constituyó un diferencial importante para la competencia.

“Nos invitó el club de Paddle para ser punto de hidratación. Hace rato que venimos con esa idea intentando entrar en los clubes locales. No es la idea con esto competir con ningún buffet o servicio de venta de bebidas ya que sólo se ofrece a quienes estén compitiendo y no al público en general”, contó a El Roldanense el presidente de la cooperativa, Diego Angeloni.