Con la venta de mas de 300 empanadas y gran esfuerzo colectivo, la Sportiva estrenó nuevos tableros de basquet

La comunidad de La Sportiva volvió a dar una muestra clara de unidad y compromiso al concretar la instalación de nuevos tableros de básquet en su cancha. La mejora fue posible gracias a una fuerte acción solidaria impulsada por la subcomisión de padres, que contó con el acompañamiento permanente de las familias y colaboradores del club.

El objetivo se alcanzó a partir de un trabajo sostenido que incluyó la organización de distintas actividades y, principalmente, la venta de casi 300 docenas de empanadas, una iniciativa que demandó esfuerzo, tiempo y dedicación de muchas personas. Cada aporte resultó fundamental para reunir los fondos necesarios y avanzar con una obra largamente esperada.

Desde la institución también destacaron el respaldo de los sponsors, cuyo apoyo permitió potenciar el proyecto y acompañar el crecimiento deportivo y estructural del club. La inversión total fue de $4.212.000, una cifra significativa que refleja el compromiso asumido por toda la comunidad sportivista.

Este nuevo paso no solo mejora las condiciones de la práctica deportiva, sino que refuerza los valores de pertenencia, solidaridad y trabajo en equipo. Con acciones concretas, La Sportiva continúa construyendo un espacio cada vez mejor para el desarrollo y la formación de sus chicos.