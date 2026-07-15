La pegó con el resultado en 8vos y 4tos: qué pronostica la tarotista roldanense para las semis

Después de haber anticipado correctamente la clasificación de la Selección Argentina en los octavos de final frente a Egipto y en los cuartos ante Suiza, la tarotista roldanense Gabriela, conocida en redes sociales como @tarotyvidenciavip, volvió a realizar una lectura de cartas para el próximo compromiso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En esta oportunidad, la vidente puso el foco en la semifinal del Mundial frente a Inglaterra y aseguró que el encuentro estará marcado por una fuerte carga de tensión y dificultad.

“Argentina tendrá un partido muy duro. Veo momentos de tensión, de obstáculos y de instantes donde todo parece trabarse”, expresó al compartir su interpretación.

Sin embargo, aclaró que esas señales no deben entenderse como un desenlace negativo. Según explicó, la energía que reflejan las cartas habla de desafíos que deberán superarse dentro del campo de juego.

“Y esto no es solo fútbol. Porque esa misma energía también está en tu vida: cosas que no fluyen, caminos que se traban, situaciones que te ponen a prueba… pero que no significan derrota”, agregó la tarotista.

A continuación te dejamos el pronostica para esta tarde:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elroldanense (@elroldanenseok)

Quienes deseen realizar consultas personales con Gabriela pueden comunicarse por WhatsApp al 341 250-9747.