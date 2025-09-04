La Policía ‘‘copó’’ Villa Flores y encontró adentro de un auto 157 envoltorios de cocaína y marihuana

En la madrugada del jueves 4 de septiembre, alrededor de la 1.00, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán llevó adelante un operativo de saturación en inmediaciones de Vélez Sarsfield y Facundo Quiroga, barrio Villa Flores.El resultado arrojó la incautación de 157 envoltorios de cocaína y marihuana además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Durante la recorrida, los efectivos identificaron un Peugeot 208 blanco (dominio MUZ 794) en el que se trasladaban tres personas. Al solicitarles que descendieran del vehículo y realizar una requisa palparea, los agentes advirtieron una actitud sospechosa y nerviosa en los ocupantes. Posteriormente, se constató que llevaban consigo 157 envoltorios de lo que sería cocaína, además de otros envoltorios con marihuana, dos teléfonos celulares, la suma de $380.100 y el propio automóvil.

Los aprehendidos fueron identificados como Gabriel Lisandro Ordóñez (24), Franco Omar Robles (30) y Jorge Martín Flores (17), todos con domicilio en la ciudad de Roldán.

Los tres fueron trasladados en primera instancia al SAMCo local y luego a la Comisaría 6ª por cuestiones de jurisdicción, quedando a disposición del Ministerio Público de la Acusación y de la división de Microtráfico, quienes determinarán los pasos judiciales a seguir.