La Policía detuvo en Villa Flores al Gula, un conocido delincuente que estaba prófugo

La policía detuvo este sábado en Villa Flores al «Gula», un conocido delincuente de la ciudad que está imputado por diferentes hechos de robo y estaba prófugo. Entre ellos, la sustracción de la moto del intendente tiempo atrás.

Cuando llegaron los efectivos, el detenido se metió en la casa de unos familiares, hasta que fue capturado. Tenía en su poder un arma blanca.

Parientes y amigos increparon a la policía al momento de la detención y él mismo se resistió al arresto.