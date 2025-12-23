La pregunta del millón: mesa adentro o mesa afuera, ¿qué dice el pronóstico para la Nochebuena en Roldán?

Son los últimos detalles. Los preparativos están listos, cada familia decidió dónde y con quién pasará la Nochebuena, y muchas de ellas compran los regalos a última hora. También se definió qué se cena para esperar la Navidad. Sin embargo, falta responder la pregunta del millón: ¿mesa afuera o mesa adentro para este miércoles por la noche? Te contamos lo que dicen los principales servicios meteorológicos en sus sitios web.

Según AccuWeather, la temperatura por la noche será de 21°. Sin embargo, durante el día alcanzaría los 33°, con una sensación térmica cinco grados mayor. También especifica que, más allá de que se espera un ambiente cálido y húmedo, puede haber una tormenta pasajera por la tarde. A la hora de la cena, la probabilidad de lluvia disminuye drásticamente, con ráfagas de viento de 41 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional marca que la jornada será calurosa, con una máxima de 34°, y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde noche. The Weather Channel va en la misma sintonía y, según publicó en su página oficial, se formarán tormentas por la tarde y habrá chubascos a primera hora de la noche, con una probabilidad de lluvia del 50%.

Por último, Wind Guru señala que el miércoles la máxima será del 35° y establece estará nublado, aunque especifica que no habrá lluvias. En tanto, los cuatro sitios coinciden en que el jueves 25 el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 33°, sin amenaza de tormentas.